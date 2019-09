Beim Einfahren auf die A 70 an der Anschlussstelle Viereth-Trunstadt in Richtung Bamberg übersah am Sonntagabend eine 19-jährige Opel-Fahrerin einen auf dem rechten Fahrstreifen herannahenden VW. Dessen Fahrer konnte trotz einer Vollbremsung ein Auffahren nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf geschätzte 10 000 Euro.