Unaufmerksamkeit kommt teuer zu stehen

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in der Memmelsdorfer Straße ein Auffahrunfall, bei dem drei Fahrzeuge verwickelt waren. Eine Dacia-Fahrerin fuhr aus Unachtsamkeit auf eine Hyundai-Fahrerin auf, die wiederum auf einen weiteren Pkw geschoben wurde. An den beteiligten Pkws entstand Sachschaden von knapp 15 000 Euro. Verletzt wurde niemand.