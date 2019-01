Unaufmerksamkeit führt zu Zusammenstoß

Relativ glimpflich kamen die Beteiligten eines Frontalzusammenstoßes auf der Kreisstraße 13 davon. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin hatte während der Fahrt Zweifel, ob das Abblendlicht an ihrem Pkw an war und suchte deswegen nach dem Lichtschalter. Dabei kam sie jedoch mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenspur. Der entgegenkommende Pkw-Fahrer konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er und die Beifahrerin der Unfallverursacherin wurden durch den Aufprall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand jedoch Sachschaden in Höhe von knapp 10 000 Euro. Die beiden Pkw waren dadurch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.