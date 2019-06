Eine 23-jährige VW-Golf-Fahrerin war am Donnerstag gegen 22.20 Uhr auf der Nordtangente in Richtung Zeil unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie einen 37-jährigen Kleinkraftradfahrer, der aus Richtung Hofheim kam und den Kreisverkehr in Richtung Stadtmitte verlassen wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der Zweiradfahrer stürzte. Seine leichten Verletzungen wurden im Krankenhaus Haßfurt erstversorgt. Am Pkw entstand geringfügiger Schaden.