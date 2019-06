Aus erheblicher Unaufmerksamkeit kam am späten Mittwochnachmittag eine 31-jährige BMW-Fahrerin auf der A 73 nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Außenschutzplanke. Die Frau blieb unverletzt. Der Schaden am Fahrzeug und der Leitplanke wird auf insgesamt 10 500 Euro geschätzt.