Unangenehmer Gast wollte nicht gehen

Negativ fiel ein Gast der "Showtanznacht" in der TV-Halle in Bad Brückenau am Sonntag weit nach Mitternacht auf, berichtet die Polizei. Der junge Mann pöbelte mehrfach andere Gäste an und weigerte sich, die Veranstaltung zu verlassen, als Verantwortliche ihn vor die Tür setzen wollten. Die herbeigerufene Polizeistreife stellte die Identität des Mannes fest und gebot dem 20-Jährigen aus der Umgebung schließlich, zu gehen. Erst nach unmissverständlicher Androhung einer Nacht in der Ausnüchterungszelle überkam ihn doch noch ein Anflug von Vernunft und er ließ sich von Bekannten nach Hause fahren. pol