Weil er unaufmerksam oder abgelenkt war, ist am Dienstagabend der 20-jährige Fahrer eines Opel auf der A 73 bei Eggolsheim in Fahrtrichtung Süden zu weit nach rechts gekommen. Beim Gegenlenken übersteuerte er sein Fahrzeug, kam ins Schleudern und prallte in die Mittelschutzplanke. Von dort ging die Schleudertour über die gesamte Fahrbahn bis in den Straßengraben, wo der Opel schließlich mit Totalschaden landete. Der Schaden an Fahrzeug und Leitplanke wird auf 10 000 Euro geschätzt.