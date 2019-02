Unachtsamkeit kostet insgesamt 11 000 Euro

Zu einer Kollision kam es am Donnerstagabend, als ein 61-Jähriger mit seinem VW aus einer Grundstückseinfahrt in der Lichtenfelser Straße fuhr und dabei einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Daimler übersah. Verletzt wurde dabei niemand, doch entstand an dem VW ein Schaden von rund 3000 Euro und an dem Daimler des 33-jährigen Besitzers ein Schaden von 8000 Euro. Der Unfallverursacher wurde von Beamten der Polizei-Inspektion Lichtenfels verwarnt. pol