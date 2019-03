Unachtsamkeit kommt teuer

Auf einen in der Bamberger Straße verkehrsbedingt wartenden Audi eines 27-Jährigen fuhr am Montagnachmittag ein Nissan-Fahrer auf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 57-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Test am Alkomaten ergab ein Ergebnis von 0,46 Promille, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum Bamberg durchgeführt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro.