Unachtsamkeit kommt teuer zu stehen

Glücklicherweise unverletzt blieben am Dienstagnachmittag zwei Autofahrer bei einem Zusammenstoß auf der Kreisstraße. Von Pettstadt kommend wollte ein 36-jähriger VW-Fahrer die Kreuzung überqueren und hielt zunächst am Stop-Schild an. Beim Anfahren übersah er jedoch den aus Richtung Bug kommenden Pkw einer 18-Jährigen und fuhr in die linke Seite des VW Caddy. Nachdem beide beschädigten Fahrzeuge (Schaden insgesamt rund 10 000 Euro) gerade die Unfallstelle geräumt hatten, fuhr ein weiterer Verkehrsteilnehmer in die noch an der Unfallstelle liegenden Trümmerteile und beschädigte dabei zwei Reifen an seinem Pkw.