Leichte Verletzungen zog sich eine Verkehrsteilnehmerin bei einem Unfall am Montagmorgen in Vorra zu. Eine 32-jährige Mazda-Fahrerin überholte auf der Bamberger Straße einen am Fahrbahnrand stehenden Omnibus und übersah dabei einen entgegenkommenden BMW. Beim Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Die Beifahrerin im BMW wurde leicht verletzt.