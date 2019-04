Unachtsamkeit kommt teuer zu stehen

Als sich am Donnerstagvormittag auf der A 73 hinter einem überholenden Lkw der Verkehr verlangsamte, musste auch ein 76-jähriger Mercedes-Fahrer seine Geschwindigkeit verringern. Dies bemerkte ein BMW-Fahrer zu spät und fuhr auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro. Im Stau, der sich aufgrund dieses Unfall bildete, fuhr kurze Zeit später eine Seat-Fahrerin in das Heck eines VW. Dessen 42-jährige Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Klinikum Bamberg gebracht. Der Sachschaden wird in diesem Fall auf 6000 Euro geschätzt.