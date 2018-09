Unachtsamkeit kommt teuer zu stehen

Aus Unachtsamkeit fuhr am Mittwochnachmittag eine Hyundai-Fahrerin einer VW-Fahrerin, als diese verkehrsbedingt anhalten musste, um einen Fußgänger die Fahrbahn überqueren zu lassen, beim Einbiegen in die Wildensorger Hauptstraße ins Fahrzeugheck. Beim Zusammenstoß wurden der Kühler und die Motorhaube des Hyundai so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrtüchtig war und abgeschleppt werden musste. Da VW-Fahrerin klagte über Nackenschmerzen und begab sich vorsorglich ins Klinikum. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 5000 Euro.