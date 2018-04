Unachtsamkeit kommt teuer zu stehen

Diese Unachtsamkeit blieb nicht ohne Folgen: Ein 32-jähriger Autofahrer war am Sonntagmittag mit seinem Renault in der Kapuzinerstraße unterwegs, als er sich zu seinem auf der Rücksitzbank befindlichen zweijährigen Kind umdrehte. Dabei zog der Vater sein Lenkrad zu weit nach links und kollidierte mit einem geparkten Seat, der noch auf einen davor geparkten schwarzen Renault geschoben wurde. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.