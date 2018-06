Unachtsamkeit endet mit Überschlag

Eine leicht verletzte Person sowie etwa 4000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag in Memmelsdorf ereignet hat. Gegen Mitternacht in Memmelsdorf befuhr ein VW Polo-Fahrer die Pödeldorfer Straße ortsauswärts. Offensichtlich aus Unachtsamkeit geriet der 28-Jährige mit seinem Fahrzeug zunächst ins Bankett. Vor Schreck übersteuerte er anschließend seinen Wagen so stark, dass sich das Auto mehrfach überschlug und über die Gegenfahrbahn in den Graben schleuderte. Dort blieb das Unfallfahrzeug total beschädigt liegen. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.