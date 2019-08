Beim Aussteigen aus ihrem Nissan stieß am Montagabend eine 61-Jährige auf dem Tegut-Parkplatz gegen ein anderes Fahrzeug. An dem geparkten Auto einer 47-Jährigen wurde der Außenspiegel leicht beschädigt. Die Personalien wurden ausgetauscht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 60 Euro. pol