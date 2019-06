Ein 61-jähriger VW-Fahrer war am Mittwoch gegen 21 auf der B 289 von Theisau in Richtung Burgkunstadt unterwegs. In der Ortseinfahrt von Burgkunstadt musste er verkehrsbedingt bremsen. Das übersah die hinter ihm fahrende Toyota-Fahrerin, weshalb es zur Kollision kam. An beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.