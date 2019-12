Unachtsam: Doppelter Totalschaden

Hoher Sachschaden von 10 000 Euro entstand bei einem Unfall im Riedweg in Nüdlingen am Mittwochmorgen. Gegen 9.45 Uhr fuhr ein Mazda-Fahrer aus Unachtsamkeit auf einen geparkten Opel auf, und zwar so dass an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Der Unfallverursacher erhielt eine Verwarnung. pol