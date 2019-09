Die Unabhängigen Bürger Redwitz (UBR) laden für Montag, 30. September, 20 Uhr, zur öffentlichen Fraktionssitzung in die Alte Schule nach Obristfeld ein. Es werden die Themen der Gemeinderatssitzung vom darauffolgenden Mittwoch besprochen. Vorab informieren sich die UBR über den Baufortschritt des neuen Feuerwehrhauses. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr an der Baustelle am Ortsrand von Obristfeld. Alle interessierten Mitbürger sind dazu willkommen. red