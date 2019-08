Unabhängige Beratung für alle Bürger

Das Beratungsmobil der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) bietet am Donnerstag, 22. August, von 10 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz (Nordseite Richtung Stadthaus) die Möglichkeit einer kostenfreien Beratung zu gesundheitlichen und sozialrechtlichen Fragen. Ob gesetzlich, privat oder gar nicht krankenversichert - das unabhängige, neutrale und evidenzbasierte Beratungsangebot der Patientenberatung kann von allen Menschen in Deutschland genutzt werden. Ziel ist es, dass jeder Ratsuchende am Ende des Gespräches so gut informiert ist, dass er eine eigenverantwortliche Entscheidung treffen und seine berechtigten Ansprüche geltend machen kann. Ratsuchende können ihren persönlichen Beratungstermin vorab unter der kostenfreien Hotline 0800/0117725 vereinbaren. Auch spontane Besucher sind willkommen. red