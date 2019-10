UN würdigen das Bemühen des Landkreises um "blühende Landschaften"

Die Initiative "Blühender Landkreis Haßberge" wurde im Wettbewerb "Biologische Vielfalt" von einer Fachjury als offizielles Projekt der UN-Dekade gewürdigt.

"Das ist für unseren Landkreis und unsere Kommunen eine großartige Anerkennung", freute sich Landrat Wilhelm Schneider bei der Bürgermeisterdienstbesprechung in Breitbrunn über die Auszeichnung. Im Auftrag des Bundesumweltministeriums und des Bundesamts für Naturschutz übergab er stellvertretend für alle teilnehmenden Kommunen die Auszeichnungsplakette und ein Banner an Bürgermeisterin Gertrud Bühl. Die Gemeinde Breitbrunn hatte die Koordinierung des Leader-Projektes für alle Kommunen übernommen. Die Trophäe "Vielfalt-Baum" wurde nachgereicht, wie aus einer Mitteilung der Landratsamtes Haßberge weiter hervorgeht.

Landrat Wilhelm Schneider betonte, dass der Landkreis Haßberge durch das Projekt "Blühender Landkreis" einen Beitrag für den Erhalt der Insekten- und Pflanzenvielfalt leiste. Sein Dank galt allen 21 Kommunen, die sich an dem Gemeinschafts-Leaderprojekt beteiligt haben, das 2018 gestartet wurde.

In drei Workshops waren die eigentlichen Akteure wie Gemeindearbeiter, Vereinsmitglieder und interessierte Bürger geschult worden, wie man die Blühflächen richtig anlegt und pflegt. Durch Ansaaten und Pflanzungen konnten bisher 126 ungenutzte und brach liegende öffentliche Flächen in reich blühende Insektenparadiese verwandelt werden. Obendrein wurden diese durch die Schaffung von Nistmöglichkeiten ökologisch aufgewertet. "Großen Wert haben wir bei diesem Projekt auf die Nachhaltigkeit gelegt", informierte der Kreischef. Deshalb werden ausschließlich Saatgut- und Pflanzenmischungen aus heimischen Wildstauden verwendet. Diese sind besonders wertvoll für die Insektenwelt, da die meisten Insekten auf deren Nektar und Pollen spezialisiert sind. Viele der verwendeten Pflanzen blühen auch im Hochsommer oder im Herbst. In dieser Zeit steht den Insekten nur wenig Nahrung zur Verfügung.

Künftig sei es wichtig, so Landrat Wilhelm Schneider, die gesamte Pflege der Grünflächen noch mehr nach ökologischen Gesichtspunkten auszurichten, indem zum Beispiel Schnitthäufigkeit und Mulchen reduziert werden. Insbesondere kommunale Flächen böten ein großes Potenzial zur ökologischen Aufwertung, sagte er. "Die Gemeinden wissen am besten, welche Flächen hier geeignet sind. Gemeinsam können wir kommunal übergreifende, funktionierende Ökosysteme erreichen." Der Landrat hofft, dass mit der Aktion nicht nur das Bewusstsein in der Bevölkerung über den notwendigen Schutz von Bienen und Insekten geschärft wird, sondern damit auch wertvolle Synergieeffekte in Privatgärten und landwirtschaftlichen Flächen erzielt werden. "Nachahmer sind durchaus erwünscht", betonte Wilhelm Schneider. red