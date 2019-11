Umzug mit Laternen

Die beiden Kulmbacher katholischen Pfarreien laden zur St. Martinsfeier ein: Die Feier am Sonntag, 10. November, beginnt um 17 Uhr mit einer Andacht in der Pfarrkirche Unsere Liebe Frau, danach startet der Laternenzug der Kinder mit dem Heiligen Martin auf dem Pferd. Am Montag, 11. November, ziehen um 17 Uhr die Kinder mit ihren Laternen und St. Martin auf dem Pferd ab St. Hedwig durch die Straßen, danach findet eine Andacht in der Kirche St. Hedwig statt. Es gibt jeweils Kinderpunsch und Weckla. red