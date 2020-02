Umzug in Ebing

Der Höhepunkt des "Abicher" Faschingstreibens findet am morgigen Dienstag statt. Dann zieht der traditionelle Umzug wieder durch den Ort. Aufstellung ist wie gewohnt in der oberen Straße um 13.30 Uhr. Um 14 Uhr startet der Gaudiwurm, der dann am Marktplatz sein Ende mit den "Marktplatzrunden" findet. Hierzu lädt der OKR Ebing herzlich ein. Spontane Anmeldungen zum Umzug sind bei Daniel Motschenbacher unter 0160 97048610 noch möglich.

Kinderfasching im Sportheim

Anschließend verteilt sich die feiernde Faschingsgesellschaft in die ansässigen Wirtschaften. Für die kleineren Besucher des Umzugs organisiert die SpVgg Germania Ebing den Kinderfasching im Sportheim und lädt hierzu alle herzlich ein. Für Speis und Trank ist wie immer gesorgt. Spaß und Spiel inklusive Auftritt der Mädchengarde Baunach sorgen für Stimmung im Saal. red