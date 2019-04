Umzug des Krieger-Ehrenmals: Ganz so einfach geht es nicht!

Das Krieger-Ehrenmal in der Mitte von Hallstadt soll abgebaut, fachgerecht restauriert und nunmehr auf dem Friedhof aufgestellt werden. So hat es der Stadtrat beschlossen und so berichtete unsere Zeitung im Artikel "Hallstadter Ehrenmal zieht um" am 20. März.

Erlaubnispflichtig

"Ganz so einfach geht das aber nicht", meint dazu nun in einer Stellungnahme der Kreisheimatpfleger Wolfgang Rössler (Altendorf). Das Ehrenmal sei schon seit über 40 Jahren als Denkmal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes ("Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler") anerkannt, dessen Artikel 1 so beginnt: "Denkmäler sind von Menschen geschaffene Sachen oder Teile davon aus vergangener Zeit, deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, städtebaulichen, wissenschaftlichen oder volkskundlichen Bedeutung im Interesse der Allgemeinheit liegt." Im Artikel 6 geht es laut Rössler darum, dass Beseitigung, Veränderung eines Denkmals oder die Verbringung eines Denkmals an einen anderen Ort erlaubnispflichtig sind. Ob diese Gesichtspunkte bei der Diskussion im Hallstadter Stadtrat zur Versetzung des Ehrenmals angesprochen beziehungsweise berücksichtigt worden sei, entziehe sich seiner Kenntnis.

Tatsache sei, dass ein Denkmal nicht ohne weiteres - auch nicht durch einen Beschluss des Hallstadter Stadtrats - versetzt werden dürfe. Eine Erlaubnis dazu müsse die Untere Denkmalschutzbehörde beim Landratsamt aussprechen. Ein diesbezüglicher Antrag der Stadt Hallstadt sei im Januar 2018 erfolgt. Annette Faber, die damalige Gebietsreferentin beim Landesamt für Denkmalpflege in Schloss Seehof, hat sich laut Rössler in ihrer Stellungnahme entschieden gegen eine Versetzung ausgesprochen und habe dabei vor allem ortsgeschichtliche und städtebauliche Gesichtspunkte angeführt.

Kein ähnlicher Fall bekannt

"Dieser Stellungnahme habe ich mich in vollem Umfang angeschlossen", so der Kreisheimatpfleger. "Aus meiner Kenntnis der rund 200 Ehrenmäler oder Erinnerungstafeln im Landkreis ist mir zudem kein Fall bekannt, dass ein so bedeutendes Kriegerdenkmal - auch wenn es nicht unter Denkmalschutz steht - an einen völlig neuen Ort versetzt worden ist."

Für eine Versetzung des Hallstadter Ehrenmals müssten schwerwiegende Gesichtspunkte ins Feld geführt werden, "die aber meiner Meinung nach bisher nicht zu erkennen sind." Dass etwa junge Leute den Sinn des Denkmals nicht erkennen oder der neue Standort (auch) würdig ist, "genügt meiner Ansicht nach nicht".

Im Gegenteil böte die Neugestaltung des Kirchenumfeldes die Chance, dem Ehrenmal, das bisher am Rand eines Parkplatzes stand, wieder mehr Raum und Aufmerksamkeit zu geben. Die Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor nahezu 75 Jahren und die Dankbarkeit für eine lange Friedenszeit oder der Aufruf zum Frieden könnten das Ehrenmal ergänzen, so Rössler, ohne dass die ursprüngliche Intention verloren geht.

Beschluss überdenken

Nach Lage der Dinge habe die Untere Denkmalschutzbehörde bisher nur der Versetzung des Denkmals für die Restaurierung zugestimmt, eine Erlaubnis zur Versetzung auf den Friedhof sei damit noch nicht erfolgt. Rössler: "Damit besteht für die Stadträte in Hallstadt die Möglichkeit, ihren Beschluss zu überdenken und zu revidieren und damit zu zeigen, dass der Denkmalschutz ernst genommen wird, auch wenn er ,unbequem' ist." red