Bamberg 20.09.2019

Umzug der Servicestelle des Bezirks Oberfranken

Die Servicestelle des Bezirks Oberfranken am Wilhelmsplatz ist ab Montag, 23. September, geschlossen. Das Büro in der Kaimsgasse 31 wird nach dem Umzug am Montag, 7. Oktober, eröffnet.Um Terminvereinb...