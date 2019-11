Umzug der Plopaare

Die Kirmesgesellschaft in Modlos feiert vom 9. bis 11. November Kirchweih. Los geht es am Samstag um 18 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche, ab 19 Uhr spiel die Band "Feierabänd" im Sportheim. Am Sonntag starten die Plopaare um 13.30 Uhr zum Umzug durch das Dorf, der Kirmesspruch wird um 15 Uhr am Sportheim vorgelesen. Kirmesausklang ist am Montag ab 18 Uhr. sek