Umwelttag in Schneckenlohe

Am heutigen Samstag findet wieder ein Umwelttag der Gemeinde statt. Hierzu lädt Bürgermeister Knut Morgenroth alle umweltbewussten Bürger, Vereine und Organisationen ein, in der Gemeinde und Umgebung Müll einzusammeln. Alle Umweltaktivisten treffen sich deshalb um 9 Uhr am Bauhof in der Bahnhofstraße, um die Suchtrupps zu koordinieren. Um die Sicherheit der Teilnehmer zu erhöhen, wird das Tragen von Warnwesten empfohlen. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird der Baum des Jahres, eine Esskastanie gepflanzt und ein Spalier aus Kopfweiden entlang der Streuobstwiese am Pförtlein angelegt. Ab 11 Uhr sind alle Teilnehmer zu einem Imbiss eingeladen. red