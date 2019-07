Ein Unbekannter lagerte vermutlich über das Wochenende insgesamt 14 Altreifen in Pfarrweisach im Bereich Kapellenberg in der Nähe einer Feldscheune widerrechtlich ab. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ebern in Verbindung zu setzen, Ruf 09531/9240.