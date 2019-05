Umweltsünder lagert Fensterteile illegal am Main ab

Die Haßfurter Polizei sucht einen Umweltsünder, der am Main nahe Eltmann illegal Abfall entsorgt hat. Die Tat wurde, wie erst jetzt bekannt wurde, am Sonntag oder Montag, 12. oder 13. Mai, begangen. Der Täter hatte sich laut Polizeiangaben widerrechtlich mehrerer Fensterscheiben, Fensterrahmen sowie eines Toilettenspülkastens entledigt. Der Unrat wurde am nördlichen Mainufer (Ebelsbacher Mainseite) abgelagert. Der Fundort befindet sich etwa einen Kilometer flussaufwärts (von der Eltmanner Mainbrücke aus gesehen). Die Entsorgungskosten belaufen sich auf rund 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/9270 wenden. red