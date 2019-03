Umweltsünder kippt Unrat bei Prappach ab

Ein unbekannter Täter lud am Montagvormittag in Prappach an einem Flurweg oberhalb der Kreisstraße direkt neben einem Wegkreuz Holzspäne sowie Plastikmüll ab. Die Polizei in Haßfurt ermittelt und sucht den Umweltsünder. Wer kann Angaben machen? Dieser Tage erst hat der Landesjagdverband Bayern auf die Problematik aufmerksam gemacht, dass immer mehr Müll in der Natur, vor allem an Waldrändern, illegal abgelagert wird.