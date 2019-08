Umweltsünder am Werk

Gleich mehrere, die Umwelt gefährdende Vorfälle, galt es am vergangenen Dienstag für die Beamten der Wasserschutzpolizei Bamberg abzuarbeiten. In den Vormittagsstunden wurde den Beamten ein großer Dieselfilm auf dem Wasser des Hafenbeckens 2 im Bamberger Hafen mitgeteilt. Neben den eingeleiteten Sofortmaßnahmen ging es auf die Suche nach dem Verursacher. Nach ersten Ermittlungen dürfte es sich hierbei um die Besatzung eines Gütermotorschiffes handeln. Sollte die Untersuchung der Vergleichsproben dies bestätigen, so erwartet den Schiffsführer eine Strafanzeige.

Direkt im Anschluss ging es ins Berggebiet. Ein aufmerksamer Bürger hatte mitgeteilt, dass ein rücksichtsloser Umweltsünder einen Ölkanister im Rinnstein der Sternwartstraße abgestellt hatte. Das Gebinde war umgefallen, eine kleinere Menge Motoröl war ausgelaufen und verunreinigte den Rinnstein auf einer Länge von ca. 10 Metern. Die Reinigung übernahm die Stadt Bamberg. Die Wasserschutzpolizei Bamberg bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter Tel. 0951/9129-590. pol