Umweltsünder aktiv

Möglicherweise hat der milde Winter in den letzten Wochen für einen erheblichen Anstieg von Umweltdelikten aller Art in den Wäldern und Fluren der Landkreise Bamberg und Forchheim gesorgt. Viele Haus- und Hofbesitzer nutzten scheinbar die Zeit, um daheim "aufzuräumen", wie die Polizei mitteilt. Die dabei angefallenen Abfälle aller Art (zum Beispiel asbestfaserhaltige Wellzementplatten, Bauschutt, Altmetall, Reifen, Kunststoffe, Altholz, Hausmüll, Sperrmüll, Schrottfahrzeuge) wurden jedoch nicht der ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt. Vielmehr landeten sie in der freien Natur. In fast allen Fällen gelang es der Wasserschutzpolizei Bamberg, teilweise nach langwierigen Ermittlungen, die Verursacher zu ermitteln. Diese erwarten nun neben den erhöhten Entsorgungskosten entsprechende Bußgeld- oder Strafbescheide. Die Wasserschutzpolizei verweist auf die Abfallfachberatung an den Landratsämtern, die kostenfrei hilft. red