Umweltpreis geht an die Herzogenauracher Firma Dirsch

Die Herzogenauracher Firma Dirsch Haustechnik denkt nicht nur an die Grundanforderungen, die ein Mensch an seine Wohnung stellt in den Bereichen Elektro, Heizung und Sanitäranlagen. Das Geschäftsführerehepaar Tino und Anja Holzbecher setzt unter anderem nachhaltige Baustoffe ein und legt Wert auf energieeffiziente Planung. Für ihr Engagement hat der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber die Firma Dirsch Haustechnik mit der Teilnahmeurkunde am Umweltpakt Bayern ausgezeichnet, teilt das Landratsamt Erlangen-Höchstadt mit. Landrat Alexander Tritthart überreichte die Urkunde im Firmengebäude in der Einsteinstraße in Herzogenaurach.

Zudem ist die Firma Partner von der sogenannten HofladenBOX, bei der sich Kunden regionale Produkte an eine Abholstation liefern lassen können.

Das Firmengebäude in der Herzogenauracher Einsteinstraße ist eine davon, die Holzbechers und ihr Team nehmen die Box entgegen und der Kunde kann sie kostenlos bei ihnen abholen.

Über den Umweltpakt Bayern

Der Umweltpakt Bayern ist eine Vereinbarung zwischen der bayerischen Staatsregierung und der Bayerischen Wirtschaft. Dieser Umweltpakt beruht auf Freiwilligkeit, Eigenverantwortung und Kooperation. Im Vordergrund der Vereinbarung steht das vorausschauende Vermeiden künftiger Umweltbelastungen, eine verbesserte Kommunikation zwischen Wirtschaft und Verwaltung sowie die Entlastung der Betriebe von zu viel Bürokratie.

Ziel des Umweltpakts Bayern ist es, den betrieblichen Umweltschutz kontinuierlich zu verbessern. red