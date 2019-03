Umweltpreis an Holger Stumpf

Die Bürgerversammlung nahm Bürgermeister Christian Mrosek (CSU) zum Anlass, Holger Stumpf mit dem Umwelt- und Kulturpreis der Gemeinde 2018 auszuzeichnen.

Stumpf war bis Anfang des Jahres Vorsitzender der Blumen- und Gartenfreunde und hat sich sehr verdient um die Wegkreuze gemacht. In der Gastwirtschaft Engel blickte der Bürgermeister zurück. So schätzt man, dass das Wegkreuz zwischen Marktgraitz und Trainau zwischen 1870 und 1880 errichtet wurde. Im Juni 1992 übereigneten die Gebrüder Gack dieses Kreuz der Gemeinde Redwitz. Es wurde auch mit Mitteln der Flurbereinigung renoviert. Aber der Zahn der Zeit nagte immer mehr am Feldkreuz, vor allem am Korpus, so dass sich die Ortsvereine einig waren, Kreuz und Christusfigur neu erstellen zu lassen.

Nachdem beim alten Kreuz drei Kastanien gestanden waren, war es der Wunsch der Bevölkerung, das alte Bild wieder herzustellen. Auf Initiative des Vorsitzenden der Blumen- und Gartenfreunde, Holger Stumpf, wurde ein dritter Kastanienbaum gepflanzt. Um seine Pflege kümmerte sich Stumpf. Die Einweihung fand anlässlich der Kirchweih im Jahr 2008 statt.

Nicht weit entfernt, direkt am Ortseingang, stand damals auf Gemeindeflur ebenfalls ein Feldkreuz, bis ins Jahr 1968. Zu dieser Zeit kaufte Hubert Mühlherr den Grund und übernahm somit die Pflege des Kreuzes. Doch auch hier war der Verfall des Holzkorpus und des Kreuzes nicht aufzuhalten.

Da die Renovierung wesentlich kostspieliger gewesen wäre, war man sich einig, ein neues Kreuz aufzustellen. Auch hier erklärte sich Holger Stumpf bereit, ein neues Holzkreuz bauen zu lassen und dafür auch die Kosten zu übernehmen. Die Gemeinde übernahm wiederum die Beschaffung des Korpus. Gesegnet und eingeweiht wurde das Feldkreuz Mitte September 2017. che