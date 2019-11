Umweltpädagogische Führungen in Hundshaupten

Der Landkreis Forchheim bietet noch freie Termine für umweltpädagogische Angebote im Wildpark Hundshaupten an. Das diesjährige Thema der Führungen lautet "Was esse ich, was essen die Tiere? Fränkischer Essen!" und wird wieder vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz gefördert.

Folgende Tierthemen können gebucht werden: Schwein, Schaf, Luchs, Wolf und Wisent.

Die Führungen sind für Schulen, Kindertagesstätten und Gruppen geeignet. Sie vergleichen mit umweltpädagogischen Aktionen und bei einem Tierbesuch die Ernährungsgewohnheiten und Nahrungsquellen der Wildtiere (immer regional und saisonal, also fränkisch) mit denen der Besucher. Der Inhalt wird speziell auf die jeweils teilnehmende Altersgruppe abgestimmt.

Es sind noch wenige Termine frei. Die circa zweistündigen Veranstaltungen werden von der Umweltstation Lias-Grube durchgeführt und kosten je Veranstaltung zusätzlich zum Wildparkeintritt pro Kind drei Euro (ab 20 Personen) beziehungsweise pauschal 60 Euro für Gruppen mit weniger als 20 Teilnehmern. Treffpunkt ist das "Grüne Klassenzimmer" vor dem Eingang zum Wildpark.

Terminabsprache, Buchungen und weitere Details ausschließlich bei der Umweltstation Lias-Grube per E-Mail an info@umweltstation-liasgrube.de oder per Telefon unter 09545/950399. Näheres zum Projekt auch auf www.umweltstation-liasgrube.de/lias-grube/aktuelle-projekte/wildpark-hundshaupten/. red