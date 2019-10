Umweltminister kommt zum Kreiserntedankfest

Das Kreiserntedankfest des Bayerischen Bauernverbandes findet am Sonntag, 13. Oktober, in der Turnhalle statt. Kirchenparade ist um 9 Uhr ab dem Gasthaus Bamboo, um 9.30 Uhr beginnt der Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche, anschließend zieht der Festzug zur Turnhalle. Bei der Festveranstaltung ab circa 11 Uhr hält Thorsten Glauber, Bayerischer Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz, die Festansprache. Anschließend besteht die Möglichkeit zum Mittagessen und Kaffeetrinken. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. red