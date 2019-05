Umweltgruppe gründet sich an Realschule

Auch die Realschüler in Gräfenberg verfolgten den Wahlkampf zur Europawahl, der mit den Niederlanden begann. Das herausragende Thema: der Klimaschutz.

Das bereitet auch einigen Schülern großes Kopfzerbrechen. Dem vorausgegangen waren die zahlreichen "Friday for future"-Demos, die auch einige Schüler der Gräfenberger Realschule unterstützten.

Einen Schritt weiter

Doch die Vorstellungen der Klimaaktivisten an der Schule gehen einen Schritt weiter. Sie wollen Klimaschutz im Kleinen. "Wir fangen an der Schule an", verkündet die bislang aus vier Schülern bestehende Umweltgruppe, die sich gegründet hat. Beim ersten Treffen werden zunächst die Ziele herausgearbeitet, wie die Schüler im Einzelnen und in der Schule das Klima und die Umwelt schützen können. Dem sollen dann Taten folgen.