Umweltgerechter Wandel vor Ort: Vortrag in Gößweinstein

Der Verein "Zukunft Gößweinstein" lädt seine Mitglieder und die gesamte Bevölkerung von Gößweinstein für Donnerstag, 1. August, zu einer Vortragsveranstaltung ein mit dem Titel "Ökomodellregion Fränkische Schweiz - Aufbruch in die Zukunft".

Um 19.30 Uhr wird im Pfarrheim am Kreuzberg Professor Manfred Miosga zum Thema sprechen: "Ansätze und Initiativen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft und Nahrungsmittelversorgung in der Region". Im Anschluss werden Vertreter der "Transition-Town-Bewegung" Bayreuth über Initiativen für einen umweltgerechten Wandel vor Ort sprechen.

Professor Miosga leitet an der Universität Bayreuth die Abteilung Stadt- und Regionalentwicklung. Er ist Initiator von Zukunftskonferenzen des "Forums 1.5" in Bayreuth, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Einhaltung des 1,5-Grad-Celsius-Ziels des Pariser Klimaschutzabkommens zu unterstützen, das eine drastische Reduzierung der Treibhausgasemissionen notwendig macht. Ohne eine Veränderung der Lebensweise in allen Bereichen werde dies nicht zu erreichen sein. Die Ernennung der Fränkischen Schweiz zur Ökomodellregion am 2. Mai soll insbesondere der Landwirtschaft und der regionalen Nahrungsmittelversorgung auf diesem Weg zur Seite stehen.

Die aus England stammende, zwischenzeitlich weltweite "Transition-Town-Bewegung" sucht in den Städten und Gemeinden aus der Bevölkerung heraus initiativ zu werden vor dem Hintergrund, dass die fossilen Rohstoffe begrenzt sind. Sie ist eine optimistische, positiv nach vorn schauende Bewegung, die gemeinschaftliches Handeln als Basis hat. Die Stärkung einer regionalen, zukunftsfähigen Wirtschaft und Landwirtschaft, die das Leben der kommenden Generationen nicht schädigt, gehört zu ihrer wesentlichen Zielsetzung. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Diskussion. Vor allem aber auch soll Zeit für Austausch und die Aufnahme neuer Kontakte sein. Viele interessante Personen und Organisationen werden nach Vereinsangaben kommen. Der Eintritt ist frei. red