Am Samstagnachmittag wurde eine Abfallbeseitigung am Pendlerparkplatz an der Anschlussstelle Höchstadt-Nord der A 3 angezeigt. Nach polizeilichen Ermittlungen wurden am Waldrand beim dortigen Parkplatz vier Matratzen entsorgt. Wer in den letzten Tagen Auffälligkeiten wahrgenommen hat oder Hinweise zum Entsorger geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 09193/63940 bei der Polizei Höchstadt zu melden.