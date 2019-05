Umweltfrevler fährt Jungbäume um

Zwischen Sonntagnachmittag und Mittwochvormittag sind in Heßdorf mehrere Jungbäume durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt worden. Am Forstweg in der Membacher Straße fuhr der bislang unbekannte Täter mit seinem Fahrzeug über mehrere Jungbäume hinweg. Der Forstweg ist an dieser Stelle durch einen Betonblock begrenzt, um mehrspurige Fahrzeuge am Befahren des Weges zu hindern. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 entgegen. pol