Umweltfrevler am Werk

Auf nicht ordnungsgemäße Weise entsorgte jemand seinen Abfall an den Altglascontainern in Sulzthal.

Am Samstag, 14. April, wurde durch einen Verantwortlichen der Gemeinde festgestellt, dass mehrere Müllsäcke, Elektronikschrott und Altkleider neben den Containern in der Alten Straße am Ortsausgang abgelagert wurden. Die illegale Entsorgung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Da Hinweise auf den Verursacher vorhanden sind, wird auch in die entsprechende Richtung ermittelt. Dem Täter drohen ein Bußgeld und die Auferlegung der Kosten für die Entsorgung.