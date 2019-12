Umweltfrevel an der Autobahn

Im Waldstück am Autobahn-Pendlerparkplatz an der Staatsstraße Theres/Wonfurt/Donnersdorf entsorgte ein Unbekannter einen Sack voller Müll sowie ein Schaffell. Der Unrat wurde entlang des Waldweges abgelegt. Die Polizei sucht den Umweltsünder und bittet um Hinweise, Telefonnummer 09521/9270. Wer hat Beobachtungen gemacht?