Umweltbildungszentrum für Notfall gerüstet

Viele Tausend Menschen besuchen jedes Jahr das Umweltbildungszentrum (Ubiz) in Oberschleichach, um an Einzelvorträgen, Workshops und Kursen teilzunehmen oder Ausstellungen zu besuchen. Deshalb wünschte sich Ubiz-Leiterin Bettina Stroh einen Defibrillator, der im medizinischen Notfall eingesetzt werden kann.

Dieser Wunsch wurde nun durch die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge erfüllt. Zum Beginn des neuen Semesters wurde der Defibrillator geliefert, wofür sich der Geschäftsführer der VHS Haßberge, Holger Weininger, Bettina Stroh und die pädagogische Mitarbeiterin Christine Thorn beim Vorstandvorsitzenden der Sparkasse, Peter Schleich, bedankten. In der kommenden Woche findet eine Schulung aller Mitarbeiter statt.

Neues Semester beginnt

Im Umweltbildungszentrum läuft am 17. September das neue Semester mit Ausstellungen, Vorträgen und Exkursionen an. Dabei geht es um fairen Handel, Biolandwirtschaft, den herbstlichen Garten, die Begegnung mit Tieren, nachhaltiges Leben und gesunde Ernährung. Außerdem im Programm sind alle Themen rund um das Haus, von Bauphysik bis zum Einsatz von erneuerbaren Energien. Neu werden Bogenschießen und E-Bike-Touren angeboten. Im Ubiz wird gemalt und gebastelt, außerdem steht die Umweltbibliothek zur Verfügung. Die druckfrischen Programme werden derzeit flächendeckend ausgelegt und sind in jedem öffentlichen Gebäude und in vielen Geschäften der Region zu finden.

Einen Überblick verschaffen können sich Gäste am "Tag der offenen Tür", der im zweijährigen Rhythmus heuer wieder am Mittwoch, 3. Oktober, von 12. bis 17 Uhr stattfindet. sw