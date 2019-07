Umweltbildungsprojekt Essen und Klima

Der Bund Naturschutz bietet am Samstag, 6. Juli, eine Führung mit dem Naturland-Berater Werner Vogt-Kaute an. Für die BN-Kreisgruppe ist der Dialog mit Landwirten und Verbrauchern im Rahmen des vom bayerischen Umweltministeriums geförderten BN-Umweltbildungsprojektes "Unser Essen - unser Klima" ein Schwerpunkt. Ein nicht nur für Landwirte interessantes Thema ist die Sortenanpassung und das nachhaltigere Landwirtschaften, auch der Verbraucher ist gefragt und kann sich informieren, wo und wie seine Nahrung produziert wird. Deshalb sind zu der Führung auch Nichtmitglieder willkommen. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Steingrund 27 in Dittlofsroda. sek