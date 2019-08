Umweltbibliothek reiht sich ins Netz der Büchereien ein

Christiane reuther Ein Buch zum Thema ökologisches Bauen und Wohnen aus dem Fundus der Umweltbibliothek im Oberschleichacher Umweltbildungszentrum (Ubiz) in Ebern schmökern, ohne eine große Anfahrt in Kauf zu nehmen. Das ist ab sofort möglich: Am Donnerstag wurde im Umweltbildungszentrum der Startschuss für die Anbindung der Umweltbibliothek an das Netz der Büchereien und Bibliotheken im Landkreis Haßberge gegeben. Landrat Wilhelm Schneider schnitt dazu ein rotes Band durch.

Lobenswerter Service

Zuvor bezeichnete der Landrat bei einem Pressegespräch den Anschluss als einen lobenswerten Service für die Bevölkerung im gesamten Landkreis. Dadurch können nun knapp 4000 Medien zum Thema Umwelt und nachhaltige Entwicklung bequem von zu Hause aus online geordert und nach der Anlieferung durch einen Bringdienst in der Bücherei des Heimatortes abgeholt werden. Dieses neue, online-basierte Ausleihsystem ist laut Landrat einer der Bestandteile, die das Umweltbildungszentrum und die Volkshochschulen im Landkreis Haßberge im Kontext der Bewerbung zur digitalen Bildungsregion beisteuern.

Immer weiter ausgebaut

Horst Hofmann, Geschäftsführer des Zweckverbandes Schulzentrum Haßfurt, ging auf das Netzwerk der Bibliotheken und deren Entwicklung ein. Vor 30 Jahren wurde das Bibliothekszentrum (Biz) in Haßfurt gegründet und in den letzten zehn Jahren unter der Leitung von Annelie Ebert ausgebaut. Durch das Netzwerk der Moewe-Bibliotheken in den Büchereien in Aidhausen, Riedbach, Hofheim, Ebern, Untermerzbach, Zeil, Haßfurt, Knetzgau und Oberaurach werde, so Hofmann, dank Unterstützung der politischen Gremien die Situation im ländlichen Raum optimal abgedeckt.

Im verbund

Die Biz-Leiterin Annelie Ebert verwies auf 130 000 Medien, die im Verbund der Moewe-Bibliotheken zur Verfügung stehen und durch das Angebot der Umweltbibliothek nun aufgestockt werden.

Holger Baunacher, Vorsitzender der Volkshochschule im Landkreis, Kreisrat und Bürgermeister von Wonfurt, sprach von einem erfreulichen Trend bei den Lesern, die immer mehr auf das Buch zurückgreifen. Demnach könne das Umweltbildungszentrum seinen Bildungsauftrag künftig nicht nur über sein Kurs- und Veranstaltungsprogramm kommunizieren, sondern im gleichen Maße das in der Umweltbibliothek gesammelte Wissen landkreisweit zur Verfügung stellen.

Derzeit stehen laut Ubiz-Leiterin Christine Thorn in der Umweltbibliothek 3710 Medien zur Verfügung mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten, angefangen von Gesellschaft und Politik über Flora und Fauna bis hin zum Klimaschutz und Umwelterziehung. Zum Bestand der Umweltbibliothek zählen Bücher von Harald Lesch, Harald Welzer und Peter Wohlleben sowie von regionalen Autoren wie Nadine Schubert aus Neuschleichach, die Vorschläge unterbreitet, wie Kunststoffe im Alltagsleben vermieden werden können. Aber auch Schätze aus den 1980er Jahren mit Lektüre von Gerhard de Haan, dem Begründer und Vorreiter der Umweltbildung und der Bildung für nachhaltige Entwicklung, stehen zur Verfügung, wie Christine Thorn weiter erläuterte.

Verfügbar oder nicht?

Mit dem Startschuss am 8. August kann der gesamte Medienbestand der Umweltbibliothek online eingesehen werden. Über einen persönlichen Besuch freut sich das Team der Umweltbibliothek, das ab 19. August wieder aus dem Urlaub zurück ist, genauso wie auf den Klick von zuhause aus.

Unter www.ubiz.de kommt man auf die Startseite der Umweltbibliothek und kann unter Medienkatalog der Ubiz-Bibliothek den gesamten Medienbestand einsehen und durchsuchen und erkennen, ob ein Buch verliehen oder verfügbar ist.