Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) - der Verkehrsclub für Umweltbewusste - lädt für Mittwoch, 29. Januar, 19 Uhr ins Gasthaus "Blaue Glocke" in Forchheim zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung ein. Das Thema: "Umwelt und Verkehr in Stadt und Landkreis Forchheim" - Welche Probleme gibt es? Was kann der VCD zur Lösung beitragen? Voraussichtlich wird in der Veranstaltung auch ein kurzer Bericht von der am gleichen Tage tagenden Planungsgruppe "Radschnellverkehrsweg Bamberg - Forchheim" (Erlangen - Nürnberg) erstattet werden. Weitere Informationen gibt es bei Rolf Hörnlein, Telefon 09191/736-111. red