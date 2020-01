Umtriebe an Schule in den Weihnachtsferien

Einen Stahlschrank vom Materiallager der Jean-Paul-Schule hebelte während der Weihnachtsferien ein Unbekannter in der Neustadter Straße auf. Hierzu musste der Langfinger zunächst eine 2,5 Meter hohe Umzäunung übersteigen, um in das Lager zu gelangen. An dem Schrank entstand ein Sachschaden von 150 Euro. Allerdings wurde weder aus dem Schrank noch aus dem Lager etwas entwendet. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt trotzdem wegen eines besonders schweren Diebstahls. pol