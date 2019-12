Die nächste Sitzung des Marktgemeinderates findet am Dienstag, 17. Dezember, um 18 Uhr im Rathaus statt. Auf der Tagesordnung steht der Neubau einer Kindertagesstätte in Ebensfeld, die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie die Sanierung des "Hauses der Bäuerin" in Birkach. red