Umleitungen wegen Sperre in Pretzfeld

Da die Straße im Bereich des Rathauses Pretzfeld gesperrt ist, kommt es ab Montag, 27. April, bis voraussichtlich 29. Mai zu weiteren Änderungen bei den Buslinien 221, 222 und 235.

Die Fahrt der Linie 221 um 4.48 Uhr ab dem Bahnhof Forchheim kann alle Haltestellen ab Wiesenthau/Bahnhof-Ost bis Pretzfeld/Schlossberg nicht bedienen. Die Fahrt um 6.48 Uhr ab Pinzberg/Eichenwaldstraße wird um zehn Minuten vorverlegt und startet somit bereits um 6.38 Uhr, um rechtzeitig zum Schulzentrum zu gelangen.

Die Buslinie 222 Forchheim-Egloffstein-Gößweinstein muss in Pretzfeld umgeleitet werden und kann in dieser Zeit die Haltestellen "Altreuth", "Schule" und "Am Backofen" nicht bedienen. Fahrgäste von diesen Haltestellen werden gebeten, an der Haltestelle "Post" zuzusteigen. In Kirchehrenbach können die Haltestellen "Ortsmitte" und "Sonnengarten" nicht bedient werden. Fahrgäste können am Bahnhof zusteigen.

Auf der Linie 235 werden die Haltestellen "Untere Altreuth" und "Backofen" nicht bedient. Ausnahme sind alle Fahrten, bei denen auch die Haltestelle "Schulhof" oder "Schule" bedient werden. Wegen der Umleitung über Kirchehrenbach kann es bei einzelnen Fahrten zu Verspätungen von circa zehn Minuten kommen, wie das Landratsamt mitteilt. red