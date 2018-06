Umleitung über Steinbach

Geänderte Busfahrten





Restarbeiten dauern an



In der Fliederstraße Eckental-Brand (Kreisstraße ERH 33) finden derzeit umfangreiche Tiefbau- und Kanalbauarbeiten statt. Da die Arbeiten aufwendiger sind als angenommen, muss die Straße im Bereich der Einmündung Krokusweg und des Ortsausgangs Richtung Erlangen bis voraussichtlich Mittwoch, 18. Juli, gesperrt bleiben.Die bisherige Umleitung für Autos und Busse über die Staatsstraße 2240 ( Steinbach - Kleinsendelbach - Kreisverkehr Unterschöllenbach) gilt daher bis zum Ende der Bauzeit.Die Fahrtnummer 23 der Buslinie 209 beginnt um 7.38 Uhr an der Kleinsendelbacher Haltestelle "Mehrzweckhalle". Von dort fährt der Bus zur Haltestelle Kleinsendelbach "Hauptstraße" und dann nach Unterschöllenbach. Fahrgäste, die gewöhnlich in Steinbach, Kleinsendelbach "Gräfenberger Straße" oder an der Haltestelle "Abzweigung Brand" einsteigen, werden gebeten, auf den Bus mit der Fahrtnummer 19 um 7.28 Uhr auszuweichen. Fußgänger sind von der Sperrung nicht betroffen.Nach Abschluss der Vollsperrung werden bis voraussichtlich Freitag, 27. Juli, Restarbeiten zwischen der Brander Hauptstraße und dem Krokusweg durchgeführt. Der Verkehr wird in dieser Zeit halbseitig mit Ampeln an der Baustelle vorbeigeleitet.Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis. red